СК "Днепр-1" стартовал в новом сезоне с разгромной победы над "Динамо", а после этого еще и впечатлил своей трансферной кампанией. Клуб подписал двух мощных иностранцев – и если французский атакующий хав Балули знаком фанатам по выступлениям в Металлисте, то приобретение Яниса Хамаша удивило. Забивной алжирский левый защитник пришел из Боавишты за один миллион евро.

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Скромный Верес не мог соперничать с днепровцами по кадровому потенциалу. Тем не менее, в первых двух турах ровенчане били Черноморец и Ворсклу, поэтому существовала надежда на сенсацию. К сожалению, для болельщиков "народного клуба" надежда жила не очень долго.

Матч сразу пошел неудачно для Вереса. Уже на 7-й минуте Юрий Вирт остался без Евгения Пасича – Адамюк после кросса от Пихаленка пробивал с линии вратарской, но угодил в несвоевременно подставленную голову соперника. Вместо Жени пришлось выпускать Квасного.

После этого СК Днепр-1 доминировал на поле, причем до самого финального свистка. Верес не создал ни одного момента, чему способствовала качественная позиционная работа спортклубовцев. Ровенчане восемь раз забегали в офсайды.

Своё игровое преимущество подопечные Александра Кучера конвертировали в острые эпизоды у чужих ворот. Так, на 20-й минуте забивать должен был Довбык, который замкнул подачу Пихаленка со штрафного, однако Когут парировал и его удар головой, и добивание от Артема. После стандарта на 28-й минуте Сарапий стрелял в штангу, а на 35-й Громов отобрал мяч на левом краю штрафной и закрутил сферу в дальний угол – немного неточно!

В конце концов перед свистком на перерыв СК Днепр-1 открыл счет. Довбык сбросил заброс от Сватка в зону между фулбеком и центрбеком – туда ворвался Гуцуляк. Алексей вошел на правый фланг штрафной, легко обежал Когута и выкатил пас под удар Хамашу. Пустые ворота накрывали сразу четыре футболиста, поэтому сначала выстрел Янниса заблокировали – впрочем, его добивание (Когут уже вернулся в рамку) прошло между ног. 1:0!

Всего через минуту после перерыва Верес пропустил второй раз. На этот раз Хамаш прибавил к голу ассист – фулбек выполнил подачу из стандарта на дальнюю штангу, а Адамюк замкнул с близкого расстояния. 2:0!

Верес пытался вернуться в игру. Юрий Вирт выпустил на поле обоих братьев Шараев, но никакого опасного момента до финального свистка команда так и не создала. СК Днепр-1 усилиями Довбыка мог и до разгрома дело довести – впрочем, это был не день Артема. Его выстрел в ближний угол после смещения с фланга парировал Когут, а на 88-й форвард запорол еще лучший момент. Он принял заброс в штрафную, оказался перед голкипером, переиграл его и пробил метров с восьми – и попал в защитника!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал преимущество СК Днепра-1 со счетом 2:0. Подопечные Александра Кучера шикарно приступают к новому сезону УПЛ.

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