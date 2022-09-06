Легіонер дніпрян Яніс Хамаш феєричним дебютом за "спортклубівців" заслужив на запрошення у головну команду країни.

Захисник СК Дніпро-1 Яніс Хамаш отримав виклик у збірну Алжиру на вересневі товариські матчі, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

СК Дніпро-1 віддав серйозні гроші за оборонця з вражаючою статистикою результативності

"Лиси пустелі" наприкінці місяця проведуть 2 спаринги – 23 вересня з Гвінеєю та 27 вересня з Нігерією.

Нагадаємо, Хамаш приєднався до дніпрян минулого тижня. 23-річний оборонець вже встиг феєрично дебютувати за команду Олександра Кучера – у матчі 3-го туру УПЛ проти Вереса він відзначився голом та результативною передачею.

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