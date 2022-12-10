Защитник Шахтера Виктор Корниенко в пятницу, 9 декабря, стал отцом. Жена Арина подарила ему сына. О рождении отпрыска Виктор сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Мальчика назвали Иваном, его рост – 52 см, вес – 3350 г. Это второй ребенок в семье Корниенко – пара уже воспитывает дочь Софию.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за Шахтер всего один поединок. В матче 2-го тура УПЛ против Кривбасса он получил тяжелую травму – разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. В начале сентября он был прооперирован в Риме. Ориентировочное время восстановления футболиста – 6 месяцев.

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