Капитан сборной Боливии Марсело Морено получил свою официальную футболку сборной Боливии, сообщает Bolivia.com.

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Футбольная федерация страны приурочила выпуск формы в честь достижения 35-летнего игрока – он стал лучшим бомбардиром южноамериканского отборочного турнира к ЧМ-2022, забив 10 голов (у Неймара и Суареса по 8, а у Месси – 7).

Футболка – зеленого цвета, как и форма боливийской команды: спереди на ней изображен сам Марсело, а на обороте красуется цифра девять и своеобразный список, указывающий количество голов, забитых нападающим за каждую команду.

Напомним, Морено – лучший бомбардир сборной Боливии всех времен (в 95 матчах он забил 30 голов). Футболист хорошо знаком украинским болельщикам: в 2008 году он за 9 млн евро перешел в Шахтер из Крузейро, однако не смог себя зарекомендовать и выступал в арендах (в немецком Вердере и английском Уигане). В январе 2012-го за 6 млн вернулся в Бразилию в Гремио.

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