Товарищеские матчи

Грузия – Таиланд – 8:0

Голы: Давиташвили, 9, 44, Лочешвили, 12, Микаутадзе, 24, 37, 41, 56, Кварацхелия, 66

Грузины пропускают 7 тур квалификации на Евро-2024, потому решили заполнить паузу товарищеским матчем. Правда, соперник оказался точно не ровня подопечным Вилли Саньоля.

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Еще в первом тайме футболисты Сакартвело отправили в ворота Таиланда шесть "сухих" мячей. На старте второго добавили еще парочку. 8:0 – самая крупная победа в истории грузинской национальной команды. Присоединился к эпохальному событию и представитель УПЛ – Иркали Азаров вышел на замену, когда все ключевые события уже произошли.