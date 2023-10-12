Латвия обыграла Армению (2:0) в рамках 7 тура квалификации на чемпионат Европы. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация

Латвия – Армения – 2:0

Голы: Икаунекс, 39, Балодис, 68

Удаление: Ошс, 53 (Л)

Александр Петраков со сборной Армении борется за выход на Евро. Выездная ничья с Турцией оставила шансы на положительный результат, однако обойти турок и хорватов будет очень сложно. Особенно после сегодняшнего результата.

Петраков устроил откровенный разговор с журналистами: "Я хоть раз кого-то обидел, унизил?"

Армения встречалась с абсолютным аутсайдером группы – Латвия до сегодня проиграла все свои матчи. Однако лучше начали именно балтийцы. Слева постоянно угрожал Дашкевичс, а эффектный удар Савельевса парировал голкипер.

Подопечные Петракова ответили несколькими упущенными моментами Барсегяна. В конце первого тайма Латвия заслуженно вышла вперед, когда Улдрикис разумно пропустил мяч после прострела с фланга, а Икаунекс поразил ворота.

Армения получила тайм игры в большинстве – сразу после перерыва Ошс получил вторую желтую. Гости сели на латвийские ворота, создали несколько моментов, но не забили. Самым острым был удар Сперцяна со штрафного, с которым справился голкипер.

А Латвия организовала второй гол после углового – Балодис сыграл на добивании. Петрактов пытался спасти ситуацию заменами. Ранос добавил вариантов в атаке, однако на гол не наработал. Армения проиграла и с 7 очками осталась на третьем месте группы D.

Приятные моменты наблюдались в компенсированное время. Латвийские болельщики на радостях пели "Путин – ху*ло" и праздновали долгожданную победу.