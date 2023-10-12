Товариські матчі

Грузія – Таїланд – 8:0

Голи: Давіташвілі, 9, 44, Лочошвілі, 12, Мікаутадзе, 24, 37, 41, 56, Кварацхелія, 66

Грузини пропускають 7 тур кваліфікації на Євро-2024, тому вирішили заповнити паузу товариським матчем. Щоправда, суперник виявився точно не рівнею підопічним Віллі Саньйоля.

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Ще у першому таймі футболісти Сакартвело відправили у ворота Таїланду шість "сухих" м'ячів. На старті другого додали ще парочку. 8:0 – найбільша перемога в історії грузинської національної команди. Долучився до епохальної події й представник УПЛ – Іркалі Азаров вийшов на заміну, коли вся ключові події вже відбулися.