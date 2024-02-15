Клубы украинской Премьер-лиги выходят на финишную прямую подготовки ко второй части сезона.

Зимние сборы, спарринги клубов УПЛ

Александрия – Пюник – 3:2

Голы: Логинов, 19, Ковалец, 43, Де, 75 – Юричич, 21, Дашян, 72

Рух – Гросупле – 1:2

Голы: Китела, 77 (пен.) – Стоякович, 27, Пискуле, 54

Рух – Триглав – 4:0

Голы: Слюбик, 24, Дидык, 30, Карабин, 44, Таллес, 80

Согндал – Металлист 1925 – 1:2

Голы: Нундал, 27 – Борячук, 58 (пен.), Ари Моура, 75 (пен.)

Колос – Рига – 2:2

Александрия дожала лидера чемпионата Армении. Подопечные Руслана Ротаня дважды позволяли Пюнику отыграться, но зимний новичок Кледсон Карвалью Де таки вырвал победу для представителя УПЛ.

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Рух завершил словенские сборы в привычном режиме – два спарринга за день разными составами. Молодежь львовян проиграла Гросупле, а более боевой состав разнес Триглав со счетом 4:0.

Металлист 1925 одержал третью подряд победу в Испании. Команда Виктора Скрипника первой пропустила от норвежского Согндала, однако 2 пенальти после перерыва перевернули все в пользу харьковчан.

Колос попрощался с Турцией результативным матчем против Риги. Соперники расписали ничью, настреляв по 2 гола.

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