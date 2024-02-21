"Дизайнеру сайта Шахтера большой привет": агент Чигринского прокомментировал "изгнание" ветерана из клуба
Агент Александр Панков рассказал о состоянии своего подопечного Дмитрия Чигринского.
Ветеран внезапно исчез из состава Шахтера на официальном сайте, спровоцировав слухи об уходе. Впрочем, Панков успокоил фанатов 37-летнего защитника.
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"Дмитрий Чигринский – игрок ФК Шахтер до 30.06.2024. Восстановление уже на финальной стадии. На него рассчитывают и ждут в общей группе. Успехов Шахтеру в матче с Марселем. А дизайнеру сайта "горняков" большой привет", – написал Панков в Instagram.
Напомним, прошлым летом Чигринский вернулся в Шахтер на правах свободного агента. Центрбек продолжает страдать от регулярных травм и провел в сезоне всего 300 минут.
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