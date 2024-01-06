Португалия, Примейра-лига, 16-й тур

Арука – Бенфика – 0:3

Голы: Силва Р., 39, Кёкчю, 47, Муса, 85

Трубин столкнулся с новыми испытаниями в Бенфике: "Это хороший урок для меня"

В украинском дерби чемпионата Португалии Арука Богдана Милованова принимала Бенфику Анатолия Трубина. Оба украинца вышли в основе. Гости сразу же захватили инициативу и накатывали атаку за атакой на ворота соперника. Хозяева же сознательно отдали инициативу, надеясь на быстрые контрвыпады. На 14-й минуте Бенфике удалось выйти вперед, но арбитр зафиксировал офсайд.

В середине тайма после розыгрыша углового Милованов мощно стрелял издали – Трубин для страховки прыгнул, но мяч прошел мимо стойки.

На 30-й минуте "орлы" забили во второй раз, но гол Рафы Силва снова украл офсайд. В конце концов, незадолго до перерыва ему все-таки удалось оставить безапелляционный автограф в воротах Аруки. 30-летний полузащитник получил заброс в штрафную и попытался перебросить сферу через голкипера – мяч попал вратарю в руку. Спасать ворота побежал защитник, но проиграл борьбу Силве, который сумел протолкнуть сферу в сетку. Уже в добавленное время хозяева буквально расстреляли Трубина, но боковой судья зафиксировал положение вне игры и счет остался без изменений. Перед тем украинский кипер спас команду после выхода один на один.

Сразу после перерыва Кёкчю удвоил преимущество Бенфики – арбитр снова сигнализировал об офсайде, но VAR снял сомнения относительно гола. Хозяева пытались забить хотя бы гол престижа, поэтому держали Трубина в тонусе. На 80-й минуте Муса ворвался во вратарскую Аруки и оказался на газоне после борьбы с защитником – судья нарушения не заметил. Через мгновение Ди Мария с центра поля пытался забросить голкиперу за шиворот, но не хватило считанных сантиметров. Муса все-таки не ушел с поля без гола – уже традиционно он умудряется использовать свой шанс после выхода на замену.

Победа принесла Бенфике 39 очков и оставила на второй строчке турнирной таблицы Примейра-лиги (от Спортинга "орлы" отстают на 1 балл). Арука с 16-ю пунктами – тринадцатая.

К слову, статистический портал SofaScore довольно низко оценил выступление наших легионеров: Милованов заработал оценку 6,2, которая стала третьей самой низкой в команде, а Трубин получил 7 баллов (меньше только у Антонио Силвы и Фредрика Аурснеса).

Мудрик начал решающий гол Челси, но стал худшим в дебютном матче Кубка Англии – лондонцы устроили разгром