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Защитник Шахтера Додо заинтересовал Сантос

10:13 99 Читати українською
Защитник Шахтера Додо заинтересовал Сантос
Додо / фото: ФК Шахтер

Бразильский Сантос хочет укрепить линию обороны и находится в поисках правого защитника.

Бразильский клуб рассматривает пять кандидатур на позицию правого защитника. Один из потенциальных новичков – Додо, который принадлежит донецкому Шахтеру, сообщает МercadodaВola.

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Напомним, Додо перешел в Шахтер в январе 2018 года, но сыграв всего 3 матча за донецкий клуб, летом того же года на правах аренды перебрался в португальскую Виторию Гимараеш.

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К слову, в текущем сезоне в активе Додо 12 матчей за португальский клуб во всех турнирах, где правый защитник забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Трансферы Шахтер Шахтер Трансферы чемпионата Украины Витория Гимараэш Витория Гимараэш Сантос Сантос Трансферы Шахтера Додо Додо
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