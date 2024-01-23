Зимние сборы, товарищеский матч

Мурсия Империал – Полесье – 1:2

Голы: Кармона, 23 – Кушниренко, 49, Кравченко, 58

Нереализованный пенальти: Кушниренко, 49 (П)

Первым соперником новичка УПЛ стал дубль Мурсии, усиленный несколькими игроками первой команды. Она является середняком третьего дивизиона Испании. Матч пришли посмотреть тренер украинской молодежки Унаи Мельгоса и Висенте Гомес, который помогает Сергею Реброву в национальной сборной.

Старт Полесья интриговал 2 игроками на просмотре. Никакого секрета здесь нет – это защитник Богдан Михайличенко и центрхав Таллес Коста, которых вскоре должны объявить официально. За бразильца якобы заплатили Сан-Паулу один миллион евро – новый трансферный рекорд житомирян.

До перерыва случился один гол, которого на самом деле не было. Кармона выиграл верховую борьбу на подаче углового, но попал в штангу. Лайнсмен по неизвестным причинам решил, что Бойко поймал мяч уже за линией ворот, хотя в трансляции так совсем не выглядело.

На второй тайм вышел совершенно обновленный состав Полесья, который быстро устроил камбек. Кушниренко не реализовал пенальти, однако сам добил мяч в сетку. Победу "волкам" принес Кравченко, завершивший роскошную веерную комбинацию.

Следующий спарринг подопечных Юрия Калитвинцева запланирован на 27 января. Соперником станет польская Сталь Мелец.

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