Дунайска Стреда официально объявила о переходе 29-летнего центрбека. Новичок получил футболку с номером 33.

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По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 250 тысяч евро, а личный контракт рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Качараба провел за Славию всего 2 матча и отметился одним ассистом. В активе Тараса три поединка за национальную сборную Украины, но из-за клубного кризиса он больше года не получает вызовы.

Дунайска Стреда пошла зимовать на шестой строчке чемпионата Словакии. В октябре клуб пригласил на должность спортивного директора украинца Глеба Платова.

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