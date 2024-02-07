Наполи рассматривает 22-летнего украинца как замену Виктору Осимхену, сообщает Spazio Napoli со ссылкой на агента ФИФА Винченцо Морабито.

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Партенопейцы готовятся, что летом кто-то активирует 130-миллионную клаусулу нигерийца, поэтому придется искать нового нападающего. Руководство Наполи планирует, что для подписания Ваната хватит 15-20 миллионов евро. За нападающим Динамо также следит Жирона, которая уже не первый год мониторит украинский рынок.

К слову, в текущем сезоне Ванат провел 16 матчей за киевлян, в которых отметился 7 голами и 5 ассистами. Transfermarkt оценивает Владислава в 3 млн евро. Контракт нападающего рассчитан до лета 2025-го.

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