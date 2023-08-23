Перед стартом сезона у наставника мюнхенцев Томаса Тухеля добавилось головной боли, поскольку Мануэль Нойер не восстановился после тяжелой травмы, а Яна Зоммера отпустили в Интер. Поэтому Баварии пришлось начинать чемпионат со Свеном Ульрайхом в воротах. Но действующий чемпион Германии продолжил поиски еще одного голкипера.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Бавария согласовала детали контракта с Маккаби Тель-Авив по переходу Даниэля Перетца. Футболист подпишет соглашение с мюнхенцами на пять лет. Израильский клуб получит вознаграждение в размере 5 миллионов евро, а также предусмотренны бонусы. Ожидается, что голкипер присоединится к Баварии после матча Маккаби в Лиге конференций против Целе.

Даниэль Перетц выступает за израильскую команду с 2019 года. Он отыграл за Маккаби в 101 встрече.

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