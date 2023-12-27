Виталий Роман (Рух) и Артем Смоляков (Полесье) попали в десятку лучших левых защитников мира U-21 по игровому опыту по версии CIES.

Сразу два голкипера из УПЛ вошли в топ-10 вратарей U-21 в мире по игровому опыту

Традиционно для определения места игрока в престижном рейтинге портал использовал формулу, которая сочетает уровень чемпионата и число игровых минут (для анализа взяли 49 лиг мира, учитывая вторые дивизионы определенных стран).

Представитель Руха занял в топ-10 шестую строчку, а защитник Полесья стал десятым. Возглавил рейтинг Алехандро Бальде из Барселоны. В тройку лидеров также вошли Леви Колвилл из Челси и Милош Керкез из Борнмута.

Напомним, Роман – воспитанник Карпат. За Рух выступает с октября 2020 года. В текущем сезоне провел за "желто-черных" в УПЛ 17 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Смоляков начинал в Днепре. Впоследствии был Ингулец, откуда он в июле 2023-го перебрался в Полесье. В 18 матчах за житомирцев забил 1 гол. Transfermarkt обоих игроков оценивает в 700 тысяч евро.

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