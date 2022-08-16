Дмитрий Бардук, спасаясь от войны в Украине, приехал с семьей на Туманный Альбион и получил приглашение от одного из местных клубов.

Валлийский клуб RTB Ebbw Vale, выступающий в четвертом дивизионе, объявил о подписании 17-летнего украинца Дмитрия Бардука. Он всего месяц назад приехал с семьей в Уэльс, спасаясь от боевых действий на территории Украины.

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"Теперь ты один из нас. Мы будем поддерживать тебя на каждом шагу", – такими словами клуб объявил о переходе Бардука в Twitter.

Дэн Баттл – играющий тренер RTB Ebbw Vale – рассказал историю появления 17-летнего украинца в его команде.

"Это произошло примерно 4-5 недель назад. Социальный работник из нашего города сблизился с несколькими украинскими семьями. Однажды он увидел, как Дмитрий играет в футбол на одной из площадок, и подумал, что было бы здорово найти для него местную команду. Так он оказался у нас и посещал тренировки дважды в неделю.

Бардук не играл в футбол около трех лет, но он прибавляет на каждой тренировке. Естественно, есть трудности в общении, ему сложно. Пока ему приходится общаться через переводчик на телефоне, но язык футбола – один для всех. Благодаря ему сейчас я знаю несколько украинских фраз", – цитирует Баттла BBC Radio Wales.

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