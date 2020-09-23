Бразильский защитник "россонери" Лео Дуарте сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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Как следствие, 24-летний футболист был отправлен на карантин. Тесты остальных футболистов и технического персонала угрозы не обнаружили. Накануне завтрашнего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с норвежским Будет-Глим вся команда снова будет протестирована.

Напомним, Дуарте перешел в Милан из Фламенго летом 2019 года за 10 млн евро. В прошлом сезоне провел в составе "черно-красных" 6 поединков в Серии А, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

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