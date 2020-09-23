Бразильський оборонець "россонері" Лео Дуарте здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

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Як наслідок, 24-річного футболіста було відправлено на карантин. Тести усіх інших футболістів і технічного персоналу загрози не виявили. Напередодні завтрашнього матчу третього відбіркового раунду Ліги Європи з норвезьким Буде-Глім вся команда знову буде протестована.

Нагадаємо, Дуарте перейшов у Мілан з Фламенго влітку 2019 року за 10 млн євро. Минулого сезону провів у складі "чорно-червоних" 6 поєдинків у Серії А, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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