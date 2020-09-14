Бывший полузащитник Милана стал игроком команды Карагюмрюк, сообщает турецкий клуб на своей странице в социальной сети Твиттер.

Милан официально выкупил вице-чемпиона мира Ребича

34-летний аргентинец достался новичку Суперлиги бесплатно, поскольку был свободным агентом. Стороны заключили соглашение, которое будет действовать до лета 2022 года.

Напомним, последним клубом Бильи был Милан, в который он перешел летом 2017 года из римского Лацио за 19,7 млн евро. В прошлом сезоне он провел в футболке "россонери" 14 матчей в Серии А, в которых отметился лишь одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

К слову, новая команда аргентинца в первом туре разгромила Малатьяспор со счетом 3:0. Билья сможет дебютировать в Суперлиге уже 20 сентября в поединке против Газишехира.

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