В стартовом туре итальянской Серии А Милан на своем поле одолел сопротивление Болоньи. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

В дебюте встречи больше активности проявляли гости. Болонья быстро взяла мяч под контроль, а подопечные Пиоли не сумели вовремя включиться в игру. Однако, постепенно "россонери" взялись подтверждать статус фаворита противостояния. В конце концов, первый опасный момент создали именно хозяева.

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На 12-й минуте Калабрия и Ибрагимович разыграли комбинацию, а после удара шведского форварда мяч задел защитника и улетел на угловой. "Красно-синие" несколько минут спустя ответили дальним ударом Домингеса, который со второй попытки стал добычей Доннаруммы. Этот эпизод стал водоразделом, после которого Милан полностью захватил территорию.

На 28-й минуте Беннасер обязан был открыть счет после неудачного сэйва Скорупски, но не смог попасть в ворота с нескольких метров. Болонья попыталась засушить игру, но едва показалось, что ребятам Михайловича это удалось, "россонери" забили. Это Тео Эрнандес выполнил фирменный навес с левого фланга, а Златан Ибрагимович без проблем переиграл оппонентов на втором этаже и головой переправил мяч в сетку.

До конца тайма гости так и не смогли оправиться, а на старте второй половины такого шанса их уже лишил Милан. На 49-й Беннасер попытался прорваться в штрафную зону гостей, на линии которой его снес Орсолини – пенальти. К отметке подошел Ибрагимович и мощным ударом не дал Скорупски ни единого шанса – 2:0!

Такое начало тайма успокоило обе команды. "Россонери" начали играть в свое удовольствие, в свою очередь Болонья несколько раз попыталась огрызнуться впереди (в частности, Орсолини и Сориано в течение одной атаки били по воротам – успешные "блоки" от обороны), но без особой опасности.

Зато Милан мог несколько раз довести счет до разгромного. Златан мог оформить идеальный хет-трик, но обыграв Скорупски в очной дуэли не сумел с левой попасть в фактически пустые ворота. "Красно-синие" добавили в активности в финальные 10 минут и вполне могли размочить счет. Сначала Ольсен выполнил сольный проход и заставил попотеть Доннарумму. А на 87-й минуте лишь перекладина выручила кипера Милана после удара Сантандера.

Однако, отметиться на Сан-Сиро гостям из Эмилии-Романьи так и не удалось. Итак, уверенная победа Милана на старте чемпионата, что подтверждает серьезность амбиций "россонери" и Ибрагимовича персонально на новый сезон.

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