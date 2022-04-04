Еще один представитель УПЛ трудоустроился за границей.

Центральный защитник Мариуполя Алексей Быков продолжит карьеру в Акурейри, сообщает официальный сайт исландского клуба.

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24-летний украинец будет выступать за новую команду на правах аренды до 30 июня 2022 года.

Напомним, Быков – воспитанник Шахтера. За Мариуполь выступал с 2017-го. Летом прошлого года на правах аренды отбыл в пловдовский Локомотив, но в январе вернулся в команду Остапа Маркевича. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

К слову, Акурейри после 22-х туров идет в чемпионате Исландии четвертым, отставая от лидера на восемь очков.

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