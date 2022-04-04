Ще один представник УПЛ працевлаштувався за кордоном.

Центральний захисник Маріуполя Олексій Биков продовжить кар'єру у Акурейрі, повідомляє офіційний сайт ісландського клубу.

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24-річний українець виступатиме за нову команду на правах оренди до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, Биков – вихованець Шахтаря. За Маріуполь виступав з 2017-го. Влітку минулого року на правах оренди відбув до пловдівського Локомотива, але у січні повернувся до команди Остапа Маркевича. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

До слова, Акурейрі після 22-х турів йде у чемпіонаті Ісландії четвертим, відстаючи від лідера на вісім очок.

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