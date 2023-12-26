Рафаэль Варан не видит своего будущего в Манчестер Юнайтед. Он уже избрал приоритетное направление.

Француз недоволен положением в команде Эрика Тен Хага, поскольку не получает достаточно игрового времени. В последних четырех матчах АПЛ Варан трижды оставался на скамейке запасных.

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Как сообщает L'equipe, 30-летний защитник может вернуться во Францию. Длительное время Рафаэль Варан поддерживает связь с тренерским штабом Ланса и игроками. Француз даже сохранил дом, в котором жил до переезда из страны. Варан несколько раз подчеркивал, что хотел бы закончить карьеру в родном клубе. Единственным препятствием является финансовая сторона, потому что "красно-золотые" вряд ли удовлетворят требования Манчестер Юнайтед.

Напомним, что Рафаэль – воспитанник Ланса. Именно из французского клуба он перешел в Реал в 2011 году. Действующее соглашение француза с Манчестер Юнайтед рассчитано до 2025 года.

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