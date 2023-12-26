Рафаель Варан не бачить свого майбутнього в Манчестер Юнайтед. Він вже обрав пріоритетний напрямок.

Француз незадоволений становищем в команді Еріка Тен Хага, оскільки не отримує достатньо ігрового часу. В останніх чотирьох матчах АПЛ Варан тричі залишався на лавці запасних.

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Як повідомляє L'equipe, 30-річний захисник може повернутися у Францію. Тривалий час Рафаель Варан підтримує зв'язок з тренерським штабом Ланса та гравцями. Француз навіть зберіг будинок, в якому жив до переїзду з країни. Варан кілька разів наголошував, що хотів би закінчити кар'єру в рідному клубі. Єдиною перешкодою є фінансова сторона, бо "червоно-золоті" навряд задовольнять вимоги Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що Рафаель – вихованець Ланса. Саме з французького клубу він перейшов у Реал у 2011 році. Чинна угода француза з Манчестер Юнайтед розрахована до 2025 року.

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