"Я хочу играть в матчах. Сейчас это тяжело, ведь конкуренция за основу этой команды очень велика. Мы с тренером согласны, что для меня будет лучше играть как можно больше матчей. Думаю, вы видели, что в прошлом году я хорошо развивался.

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Я собираюсь посмотреть предложения в январе и уйти отсюда. Пока маловероятно, что я буду много играть за Ливерпуль, поэтому буду ждать возможности в другом месте. Если предложение подойдет всем, то я, безусловно, буду заинтересован в переходе", – цитирует Филлипса Sky Sports.

Напомним, что 24-летний защитник Ливерпуля на фоне эпидемии травм получил шанс в прошлом сезоне и неплохо проявил себя. Впрочем, по возвращении ван Дейка и Матипа доверие Клоппа стало слабее – ни секунды в рамках АПЛ и выходы только во второстепенных матчах Кубков/ЛЧ.

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