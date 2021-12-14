Противостояние заклятых врагов – это всегда вершина футбольных эмоций и мастерства. Особенно когда каждый из них может назвать себя грандом мирового футбола.

Дерби МЮ и Ливерпуля – наиболее принципиальное сражение на Туманном Альбионе, за которым, задержав дыхание, наблюдает весь футбольный мир. "С детства меня учили ненавидеть Манчестер Юнайтед", – говорил когда-то Стивен Джеррард. Это наиболее удачная характеристика отношений между этими клубами. Ненависть.

Шеффилд, Ноттс Каунти, Сток Сити: как рождался футбол

А все началось еще задолго до появления первых футбольных клубов. Промышленная революция в Британии вывела на вершину два города "нового типа": Манчестер и Ливерпуль. Манкунианцы могли похвастаться большим количеством заводов и фабрик, но без порта своего соседа это не давало никаких преимуществ, что сильно раздражало жителей Манчестера.

Английская Премьер-лига – это настоящее футбольное наслаждение, которое дарит неповторимые эмоции. Следите за лучшими баталиями сильнейшей лиги мира вместе с BetWinner!



BetWinner – не стой в стороне от истории, а стань ее творцом. Регистрируйся на сайте и побеждай вместе с любимыми командами.

Водная монополия Ливерпуля завершилась в 1894 году, когда был открыт канал, позволявший кораблям попадать прямо в Манчестер. Мерсисайдцы рассердились – город потерял сотни рабочих мест и тысячи фунтов дохода. Экономические соревнования переросли в открытую вражду, перекинувшуюся на все сферы: культуру, политику, спорт.

На футбольном поле команды встретились в том же 1894 году. Ливерпуль стал победителем Второй лиги, для повышения в классе мерсисайдцам нужно было обыграть аутсайдера Первой лиги – Ньютон Хит (так когда-то назывался Манчестер Юнайтед). Месть за водный канал удалась – голы Патрика Гордона и Гэри Брэдшоу подарили Ливерпулю место в высшей лиге, а Ньютон Хит снизился в классе. Идеальная расправа.

После этого обратной дороги уже не было – Ливерпуль и Манчестер стали самыми ожесточенными врагами Англии. И то ли так сложилась судьба, то ли огонь ненависти к сопернику так разжигал клубы, но им удалось стать наиболее титулованными командами Англии, награды в их музеях давно преодолели отметку в полсотни.

Интересно, что Ливерпуль и МЮ как бы чередуют эпохи друг друга. В 1950-60-х безусловным лидером были "красные дьяволы" – 5 побед в чемпионате Англии. С середины 1970-х пальму первенства забрал Ливерпуль – более 30 трофеев национального и еврокубкового сорта.

Судьбоносным для Манчестер Юнайтед стало назначение Алекса Фергюсона – о его работе и результатах во главе команды в лишний раз напоминать не нужно.

Ливерпуль ответил приходом Юргена Клоппа – и сейчас даже самые преданные фанаты МЮ согласятся, что идет звездное время мерсисайдцев. Команда праздновала победу в АПЛ и Лиге чемпионов, а "дьяволам" нужно сражаться за попадание в еврокубки.

Но какое бы место ни занимали МЮ и Ливерпуль в таблице, в каком бы турнире не встретились, на каком поле боя, "Энфилде" или "Олд Траффорд", не выясняли отношения – их противостояние всегда будет иметь ажиотаж и будет апогеем футбольных эмоций. Футбольная война между "красными", продолжающаяся более века, обречена на внимание всего мира и звание наиболее ожесточенного дерби.