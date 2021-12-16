"Я хочу грати у матчах. Зараз це важко, адже конкуренція за основу цієї команди дуже велика. Ми з тренером згодні, що для мене буде кращим грати якомога більше матчів. Думаю, ви бачили, що минулого року я добре розвивався.

Реал переманює спортивного директора Ліверпуля

Я збираюся подивитися на пропозиції у січні і піти звідси. Наразі малоймовірно, що я багато гратиму за Ліверпуль, тому чекатиму на можливість в іншому місці. Якщо пропозиція підійде всім, то я, безумовно, буду зацікавлений у переході", – цитує Філліпса Sky Sports.

Нагадаємо, що 24-річний захисник Ліверпуля на тлі епідемії травм отримав шанс у минулому сезоні і непогано проявив себе. Втім, після повернення ван Дейка і Матіпа довіра Клоппа стала слабшою – жодної секунди в рамках АПЛ і виходи лише в другорядних матчах Кубків/ЛЧ.

Від економіки до футболу: як народжувалась ненависть між Ліверпулем та МЮ