Правый защитник Лестера Джеймс Джастин выбыл до конца сезона, информирует ВВС. Игрок получил травму на 62-й минуте матча Кубка лиги с Ньюпорт Каунти (3:0), его унесли с поля на носилках.

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Врачи диагностировали Джастину разрыв ахиллова сухожилия. В четверг игроку предстоит перенести операцию, из-за которой он больше не сможет выйти на поле в этом сезоне.

Это не первая серьёзная травма Джастина в его карьере. Ранее Джеймс выбывал на 11 месяцев после того как получил травму колена в феврале 2021 года.

Отметим, что Джастин открыл счёт в матче с Ньюпорт Каунти на 44-й минуте. В нынешнем сезоне защитник провёл за Лестер 14 матчей в АПЛ.

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