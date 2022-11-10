Аутсайдер АПЛ официально нашел нового наставника в Чемпионшипе
Валлиец Натан Джонс стал новым главным тренером Саутгемптона.
"Святые" недавно уволили Ральфа Хазенхюттля, ведь команда провалила старт сезона, одержав всего три победы в 14 турах. Преемником австрийца стал Натан Джонс, подписавший контракт до лета 2026-го, сообщает пресс-служба клуба.
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Валлийский специалист до этого работал с Лутоном, который шел в середине турнирной таблицы Чемпионшипа. Во главе команды из одноименного города Джонс провел более 300 поединков в течение 2016-2019 и 2020-2022 годов.
Очевидно, перед Натаном будет стоять задача выбраться из дна турнирной таблицы, ведь Саутгемптон идет на 18-й строчке всего с 12 зачетными баллами.
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