"Святые" недавно уволили Ральфа Хазенхюттля, ведь команда провалила старт сезона, одержав всего три победы в 14 турах. Преемником австрийца стал Натан Джонс, подписавший контракт до лета 2026-го, сообщает пресс- служба клуба .

АПЛ объявила даты проведения сезона 2023/24.

Валлийский специалист до этого работал с Лутоном, который шел в середине турнирной таблицы Чемпионшипа. Во главе команды из одноименного города Джонс провел более 300 поединков в течение 2016-2019 и 2020-2022 годов.

Очевидно, перед Натаном будет стоять задача выбраться из дна турнирной таблицы, ведь Саутгемптон идет на 18-й строчке всего с 12 зачетными баллами.