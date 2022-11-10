Правий захисник Лестера Джеймс Джастін вибув до кінця сезону, повідомляє ВВС. Гравець отримав травму на 62-й хвилині матчу Кубка ліги з Ньюпорт Каунті (3:0), його забрали з поля на ношах.

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Лікарі діагностували Джастіну розрив ахілового сухожилля. У четвер гравцеві доведеться перенести операцію, через яку він більше не зможе вийти на поле цього сезону.

Це не перша серйозна травма Джастіна у його кар'єрі. Раніше Джеймс вибував на 11 місяців після того, як отримав травму коліна в лютому 2021 року.

Зазначимо, що Джастін відкрив рахунок у матчі з Ньюпорт Каунті на 44-й хвилині. Цього сезону захисник провів за Лестер 14 матчів в АПЛ.

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