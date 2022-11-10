Кубок лиги, 1/16 финала

Арсенал – Брайтон – 1:3

Голы: Нкетия, 20 – Уэлбек, 27, Митома, 58, Лемпти, 71

Саутгемптон – Шеффилд Уэнсдей – 1:1 (по пенальти – 6:5)

Голы: Уорд-Праус, 45+2 – Уиндесс, 24

Ньюкасл – Кристал Пелас – 0:0 (по пенальти – 3:2)

Ноттингем Форрест – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Лоди, 50, Лингард, 57

Удаление: Мангаля, 78 (Н)

Вест Хэм – Блекберн – 2:2 (по пенальти – 9:10)

Голы: Форнальс, 38, Антонио, 78 – Уэйл, 6, Диас, 88

Вулверхэмптон – Лидс – 1:0

Гол: Траоре, 85

Ливерпуль – Дерби Каунти – 0:0 (по пенальти – 3:2)

Манчестер Сити – Челси – 2:0

Голы: Марез, 53, Альварес, 58

Мощный в этом сезоне Арсенал прекратил борьбу за трофей. "Канониры" проиграли Брайтону. Нкетия в стиле Анри отрыл счет, но команда Роберто Де Дзерби ответила тремя голами. Александр Зинченко начал игру в запасе, а вышел за 20 минут до финального свистка.

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Другой гранд из Северного Лондона тоже оконфузился. Тоттенхэм вылетел от Ноттингем Форест, хотя Антонио Конте выставил плюс-минус основной состав. Кейн и Ко ничего не смогли противопоставить Ноттингему, за который забивали Лоди и Лингард.

В центральном матче дня Манчестер Сити обыграл Челси. До перерыва лучше атаковал Челси – самые острые моменты имел Пулишича. А второй тайм очень сильно начал Сити. Менди спасал команду после ударов Грилиша, но хозяева все равно забили два быстрых гола.

Марез шикарно пробил со штрафного, а затем помог Альваресу завершить контратаку. Челси попытался вернуться в игру, хороший шанс имел юный Льюис Холл (классный матч от левого защитника), но Ортега отыграл блестяще. Челси все же забил, но из офсайда. Манчестер Сити идет за очередным Кубком лиги.

Ливерпуль за 90 минут так и не размочил ворота Дерби Каунти из третьей лиги. Все решилось в серии пенальти, где мерсисайдцы были точнее, хотя Фирмино и Байчетич заставили понервничать. Ньюкасл и Саутгемптон тоже прошли по пенальти, а вот Вест Хэм проиграл 9:10.