Защитник Лацио пропустит ключевой матч сезона из-за укуса – Суарес позавидует такой дисквалификации

Патрик Габаррон катастрофически подвел свою команду бессмысленным поступком – ему выписали бан за укус Джулио Донати.

Центрбек Лацио поставил жирную точку в провальном матче против Лечче. Римляне получили серьезный удар по шансам на чемпионство, уступив аутсайдеру Серии А, а Патрик на последних минутах решил укусить соперника. Арбитр показал ему красную карточку, а теперь Дисциплинарная комиссия расширила Габаррону дисквалификацию на 4 тура, информирует Football Italia.

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Таким образом испанский защитник не сыграет против Сассуоло, Удинезе, Кальяри, а также пропустит ключевой матч сезона против Ювентуса (сейчас Лацио проигрывает Юве в турнирке 7 очков). Большая потеря для Симоне Индзаги, ведь Патрик стал основным защитником команды.

Кроме бана, Габаррон также получил штраф в размере 10 тысяч евро. Испанец довольно легко отделался, ведь Луиса Суареса за аналогичные инциденты наказывали значительно строже. За укус Бранислава Ивановича – дисквалификация на 10 матчей АПЛ, а за укус Джорджо Кьеллини – отстранение от футбола на 4 месяца.

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