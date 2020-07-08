Захисник Лаціо пропустить ключовий матч сезону через укус – Суарес позаздрить такій дискваліфікації

Патрік Габаррон катастрофічно підвів свою команду безглуздим вчинком – йому виписали бан за укус Джуліо Донаті.

Центрбек Лаціо поставив жирну крапку в провальному матчі проти Лечче. Римляни зазнали серйозного удару по шансах на чемпіонство, поступившись аутсайдеру Серії А, а Патрік на останніх хвилинах вирішив вкусити суперника. Арбітр продемонстрував йому червону картку, а тепер Дисциплінарна комісія розширила Габаррону дискваліфікацію на 4 тури, інформує Football Italia.

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Таким чином іспанський оборонець не зіграє проти Сассуоло, Удінезе, Кальярі, а також пропустить ключовий матч сезону проти Ювентуса (наразі Лаціо програє Юве в турнірці 7 очок). Велика втрата для Сімоне Індзагі, адже Патрік став основним захисником команди.

Окрім бану, Габаррон також отримав штраф у розмірі 10 тисяч євро. Іспанець досить легко відбувся, адже Луїса Суареса за аналогічні інциденти карали значно строгіше. За укус Браніслава Івановіча – дискваліфікація на 10 матчів АПЛ, а за укус Джорджо К'єлліні – відсторонення від футболу на 4 місяці.

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