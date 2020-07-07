По следам Суареса: защитник Лацио укусил соперника во время матча – курьезное видео

Защитник Лацио Патрис Габаррон получил курьезную красную карточку в поединке 31-го тура Серии А против Лечче.

Лечче сенсационно победил Лацио в 31-м туре чемпионата Италии и прервал проигрышную серию. Украинский полузащитник Евгений Шахов на поле не появился, просидев весь матч в запасе.

Уже в компенсированное арбитром время случился неординарный инцидент. Защитник "орлов" Патрик Габаррон что-то не поделил с Джулио Донати в штрафной Лечче. Спор завершился неожиданно – испанец не придумал ничего лучше, чем укусить оппонента. Арбитр матча показал Габаррону прямую красную карточку – очевидно, защитник римлян получит еще и дополнительную дисквалификацию.

Заметим, что в свое время подобными выходками отмечался Луис Суарес. Форвард Барселоны не менее трех кусал соперников – в составе Аякса, Ливерпуля и сборной Уругвая.

Фонсека на межі провалу, трагічне дербі Барселони, шанси для Зінченка, Ярмоленка та Маліновського – топ-матчі мідвіку