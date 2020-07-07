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По следам Суареса: защитник Лацио укусил соперника во время матча – курьезное видео

7 июля 23:31 - Читати українською
По следам Суареса: защитник Лацио укусил соперника во время матча – курьезное видео
Курьез в матче Лечче – Лацио / Getty Images

Защитник Лацио Патрис Габаррон получил курьезную красную карточку в поединке 31-го тура Серии А против Лечче.

30’ Хума Бабакар
47’ Фабио Лучони
 
Фелипе Кайседо 5’
Габаррон Патрик 90+3’
5’ Фелипе Кайседо
30’ Хума Бабакар
47’ Фабио Лучони
90+3’ Габаррон Патрик

Лечче сенсационно победил Лацио в 31-м туре чемпионата Италии и прервал проигрышную серию. Украинский полузащитник Евгений Шахов на поле не появился, просидев весь матч в запасе.

Уже в компенсированное арбитром время случился неординарный инцидент. Защитник "орлов" Патрик Габаррон что-то не поделил с Джулио Донати в штрафной Лечче. Спор завершился неожиданно – испанец не придумал ничего лучше, чем укусить оппонента. Арбитр матча показал Габаррону прямую красную карточку – очевидно, защитник римлян получит еще и дополнительную дисквалификацию.

Заметим, что в свое время подобными выходками отмечался Луис Суарес. Форвард Барселоны не менее трех кусал соперников – в составе Аякса, Ливерпуля и сборной Уругвая.

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