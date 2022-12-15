Защитник Монцы, который стал жертвой нападения, вернулся к тренировкам
Защитник Монцы Пабло Мари снова тренируется с партнёрами по команде.
Пабло Мари сделал еще один шаг к полному выздоровлению после ножевого ранения в октябре. В четверг 29-летний защитник вернулся на тренировочное поле Монцы. Об этом испанец сообщил в своём Instagram.
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В конце октября в одном из торговых центров близ Милана сумасшедший напал на людей с ножом и убил одного человека. Мари отделался ранением в спину.
Позже стало известно, что нападавшего обезвредил 51-летний Массимо Тарантино – известный в прошлом защитник Наполи и Интера.
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