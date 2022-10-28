Защитник Пабло Мари может отмечать второй день рождения. Ему удалось избежать серьезных травм после удара ножом, а вскоре игрок сможет вернуться на поле.

Накануне Пабло Мари попал в ужасающий инцидент. Футболиста и еще несколько человек ударили ножом в торговом центре. Один человек погиб, а испанский защитник попал в больницу. Нападавшего, у которого обнаружили психические отклонения, задержали.

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Можно сказать, что Пабло Мари повезло. Лезвие ножа прошло в нескольких миллиметрах от легкого, не задев жизненно важные органы. Испанца прооперировали, он может вернуться на поле через 3 месяца. Ближайшие дни футболисты проведет в больнице, сообщает Gazzetta dello Sport.

"Я был с ребенком внутри в супермаркете и почувствовал невыносимую боль в спине. Затем я увидел, как другого мужчину ударили ножом в горло. Лично мне повезло, но я видел, как на моих глазах умирает человек", – заявил Пабло Мари.

Монца уже попросила перенести поединок Серии А против Болоньи. "Узнав о случившемся, некоторые футболисты начали плакать. Они опустошены. Сам Пабло Мари даже смог пошутить. Он сказал, что сможет сыграть в ближайшем матче", – отметил Адриано Галлиани.

Напомним, за Монцу 29-летний испанец выступает на правах аренды из Арсенала. В составе итальянской команды Пабло Мари сыграл 8 матчей, забил 1 гол.

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