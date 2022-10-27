Защитник Монцы Пабло Мари, права на которого принадлежат Арсеналу, оказался в ужасающей ситуации во время прогулки по торговому центру.

Бразильский защитник стал одной из 5 жертв, раненных ножом 46-летний мужчина с психическими недостатками, сообщает Marca.

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Пабло Мари прогуливался по торговому центру, когда произошла трагедия. Футболиста вертолетом доставили в больницу. В целом, один из пострадавших погиб в результате нападения, еще двое находятся в очень тяжелом состоянии. Нападавшего уже задержали.

Наставник Арсенала Микель Артета уже отреагировал на ужасный инцидент: "Я только что узнал об этом. Я знаю, что Эду общался с его родственниками. Он в больнице, но, кажется, с ним все в порядке".

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