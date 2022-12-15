Пабло Марі зробив ще один крок до повного одужання після ножового поранення у жовтні. У четвер 29-річний захисник повернувся на тренувальне поле Монци. Про це іспанець повідомив у своєму Instagram.

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Наприкінці жовтня в одному з торгових центрів поблизу Мілана божевільний напав на людей із ножем та вбив одну людину. Марі було поранено у спину.

Пізніше стало відомо, що нападника знешкодив 51-річний Массімо Тарантіно – відомий у минулому захисник Наполі та Інтера.

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