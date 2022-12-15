Захисник Монци, який став жертвою нападу, повернувся до тренувань
Захисник Монци Пабло Марі знову тренується із партнерами по команді.
Пабло Марі зробив ще один крок до повного одужання після ножового поранення у жовтні. У четвер 29-річний захисник повернувся на тренувальне поле Монци. Про це іспанець повідомив у своєму Instagram.
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Наприкінці жовтня в одному з торгових центрів поблизу Мілана божевільний напав на людей із ножем та вбив одну людину. Марі було поранено у спину.
Пізніше стало відомо, що нападника знешкодив 51-річний Массімо Тарантіно – відомий у минулому захисник Наполі та Інтера.
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