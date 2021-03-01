"Защитник Макс Килман изъявил желание выступать за сборную Украины. У него есть для этого возможности – его мать украинка. Килман является основным в Вулверхэмптоне. Когда в детстве он часто был в Киеве и изъявил желание играть за "сине-желтых".

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Насколько мне известно, сейчас существует определенный контакт между Килманом и УАФ. Было бы интересно услышать Андрея Шевченко, насколько он заинтересован. Уже 5 марта Шевченко должен объявить список игроков на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022. Интересно, будет ли там Килман. Считаю, что это хорошее усиление для сборной", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Заметим, о возможной натурализации Килмана впервые заговорили еще осенью, но Андрей Шевченко тогда отметил, что у 23-летнего защитника нет паспорта гражданина Украины. В текущем сезоне англичанин украинского происхождения провел за "волков" 15 матчей в АПЛ и отдал 1 ассист.

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