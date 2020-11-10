"Для меня двери открыты для участия в играх за сборную Украины. Когда я был ребенком, то часто отдыхал в Киеве, где живут мои родственники со стороны мамы.

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Мой русский язык не так хорош, как должен быть, но я все еще могу говорить на нем", – цитирует Килмана BBC.

Напомним, Килман – воспитанник академий Фулхэма и Гиллингема. К лагерю "волков" футболист присоединился в августе 2018 года. 23-летний защитник стал настоящим открытием АПЛ – за начало текущего сезона он сыграл в Премьер-лиге больше матчей, чем за все предыдущие годы. Более того, в пяти поединках с Килманом в составе Вулверхемтон трижды сыграл на ноль, а защитник сумел записать в свой актив результативную передачу.

Интересно, что кроме футбола игрок активно играл в футзал – с 2015 до 2018 года ему удалось провести 25 матчей за сборную Англии по футзалу.

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