Журналист Игорь Цыганык рассказал, что сборная Украины может потерять Георгия Цитаишвили. Вингер Динамо хочет играть за национальную команду Грузии и примет грузинское гражданство.

"Георгий Цитаишвили принял решение в дальнейшем получать грузинское спортивное гражданство и выступать за сборную Грузии. Такова его позиция.

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Здесь сложная семейная ситуация – буквально несколько месяцев назад у него умер дедушка, которого он очень любил. Когда он приехал в Грузию на похороны, родственники ему сказали, что желанием дедушки было, чтобы он выступал именно за сборную Грузии.

Соответственно, Цитаишвили собирается играть за Грузию. Наверное, еще будут переговоры, но на сегодняшний день информация именно такая", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, в составе сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили стал чемпионом мира летом 2019-го.

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