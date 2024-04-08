Интер почти не имел серьезных турнирных задач в этом сезоне. Из Лиги чемпионов и Кубка вылетели в 1/8 финала, а Суперкубок выиграли, а в чемпионате "нерадзурри" шли на вершине с 11-очковым преимуществом над второй строчкой. Оставалось только спокойно довести сезон до досрочного Скудетто.

Удинезе не собирался в этом помогать. Перед домашкой со "змеями" фриульцы держались в двух зачетных баллах от зоны вылета, поэтому команду не устраивал просто красивый футбол. Хозяевам был нужен результат – и они едва его не добились!

Естественно, Интер доминировал. За весь матч Удинезе позволили провести только 3 удара по воротам, а владением мячом у гостей достигло 78%. Гости наиграли на 0,09 ожидаемых голов – миланцы же свои 23 выстрела (6 в створ) конвертировали в 2,06 xG. Тем не менее, счет открыли именно хозяева.

Удинезе вырвался вперед на 40-й минуте Самарджич выполнил прострельную передачу, а мяч рикошетом от Карлоса Августо юркнул под дальнюю штангу. 1:0! Это был первый удар по воротам Зоммера.

Интер мог отыграться еще до перерыва, а сразу после Августо исправился за свое основание. Димарко выполнил подачу со стандарта, Лаутаро выполнил скидку, а Карлос бил с разворота метров с пяти – впрочем, гол не засчитали. Офсайд. Тем не менее, на 54-й минуте гости заработали пенальти (голкипер снес Тюрама), который реализовал Чалханоглу. 1:1!

И все равно Удинезе держался. В последние полчаса фриульцы даже смогли подсушить игру. Топовых моментов не возникало до самого конца основного времени, однако на 5-й компенсированной Интер таки вырвал победу. Арнаутович сбросил мяч пяткой вдоль линии штрафной, Лаутаро нанес мощный удар и попал в стойку, а Фраттези сыграл на добивании – 1:2!

Этот гол и решил судьбу встречи. "Нерадзурри" празднуют победу и набирают 82 очка. За семь туров до конца сезона Интер имеет 14 очковый отрыв от второй позиции!