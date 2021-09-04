Защитник Динамо неожиданно перешел в Черноморец – игрок всего месяц назад был арендован Десной
08:27 - Читати українською
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Защитник Динамо Кристиан Биловар продолжит карьеру в Черноморце, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Условия соглашения с 20-летним защитником не сообщаются. Интересно, что нынешний сезон Кристиан начинал в Десне – игрок перебрался в команду Александра Рябоконя 23 июля на правах аренды, а уже через два дня дебютировал в УПЛ именно в матче против Черноморца, заменив на 87-й минуте Левана Арвеладзе. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.
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