– Все эти разговоры о твоей возможной продаже – в Порту, Бернли, как все это на тебя действует?

– Отношусь ко всему этому спокойно. Когда будет что-нибудь конкретное, тогда и буду реагировать. А так зачем тратить лишние эмоции.

– То есть из Порту и Бернли конкретики не было?

– Честно – не знаю. Если я здесь – в Динамо, то все это было несерьезно.

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– Ты видишь себя в основном составе Динамо?

– Конечно. Я очень хочу постоянно играть в основе Динамо. Это одна из моих целей в жизни. Но для начала нужно поскорее оправиться от травмы. Вот вылечусь, начну тренироваться, набирать форму. Буду доказывать на занятиях, что я достоин этого.

– Ты совсем молодой игрок, но в будущем мечтаешь поиграть за границей? Какой чемпионат предпочитаешь?

– Для меня топ-чемпионат – это Англия. В будущем там хотел бы поиграть. Там, где наши ребята выступают: Забарный, Миколенко, Зинченко. Каждую игру с их участием смотрю, хотя болею за Манчестер Юнайтед.

– А если поступит предложение не из Англии, а из другой страны Европы?

– Не знаю. Да все европейские чемпионаты по-своему хороши. Посмотрим, как моя игровая карьера будет дальше продвигаться. Не хочу что-то заранее загадывать. Сейчас я – игрок киевского Динамо, поэтому буду отдавать все свои силы здесь, – заявил 21-летний Вивчаренко в интервью Спорт-Экспресс.

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