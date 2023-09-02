Игра 21-летнего динамовца на молодежном чемпионате Европы привлекла внимание Тоттенхэма. Это был не просто интерес. "Шпоры" были готовы купить Вивчаренко.

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По информации Динамо Киев Inside, лондонский клуб делал запрос, чтобы узнать цену потенциального трансфера. Игорь Суркис попросил около 15 миллионов фунтов. Для Тоттенхэма это были неприемлемые требования.

Следует заметить, что в прошлом сезоне Вивчаренко был стабильным игроком основного состава киевлян, но на старте нынешней кампании Мирча Луческу сделал выбор в пользу Владислава Дубинчака.

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