– Всі ці розмови про твій можливий продаж – в Порту, Бернлі, як все це на тебе діє?

– Ставлюся до всього цього спокійно. Коли буде щось конкретне, тоді й буду реагувати. А так, навіщо витрачати зайві емоції.

– Тобто з Порту і Бернлі конкретики не було?

– Чесно – не знаю. Якщо я тут – у Динамо, то все це було несерйозно.

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– Ти бачиш себе в основному складі Динамо?

– Звичайно. Я дуже хочу постійно грати в основі Динамо. Це одна з моїх цілей у житті. Але для початку потрібно скоріше оговтатись від травми. Ось вилікуюсь, почну тренуватися, набирати форму. Буду доводити на заняттях, що я гідний цього.

– Ти зовсім молодий гравець, але в майбутньому мрієш пограти за кордоном? Якому чемпіонату віддаєш перевагу?

– Для мене топ-чемпіонат – це Англія. В майбутньому там би хотів пограти. Там, де наші хлопці виступають: Забарний, Миколенко, Зінченко. Кожну гру за їхньою участю дивлюсь, хоча вболіваю за Манчестер Юнайтед.

– А якщо надійде пропозиція не з Англії, а з іншої країни Європи?

– Не знаю. Та всі європейські чемпіонати по-своєму гарні. Подивимось, як моя ігрова кар’єра буде далі просуватися. Не хочу щось наперед загадувати. Зараз я – гравець київського Динамо, тому буду віддавати усі свої сили тут, – заявив 21-річний Вівчаренко в інтерв'ю Спорт-Експрес.

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