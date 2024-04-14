"Сейчас есть хотя бы время уделить внимание детям, а то меня дома почти нет. Состояние после травмы немного уже лучше, хотя болевые ощущения еще бывают.

Будковский получил ужасную травму в матче с Минаем – у лидера житомирцев перелом лицевой кости лица

Когда зеваешь или чихаешь, то в поврежденных местах хрустит. Все же четыре перелома – под глазом, под носом, трещина в челюсти. И зубы еще не отходят. Но ничего, держимся.

Есть потребность в защитной маске. Знаете, хочется хотя бы сначала некоторое время подстраховаться. Ведь в стыки надо идти, а в подсознании это еще будет держаться. Тем более врач предостерегает, что нельзя получать повторную травму", – рассказал Будковский в комментарии Sport.ua.

Напомним, в матче 23-го тура УПЛ между Минаем и Полесьем Филипп столкнулся головой с Дмитрием Поддубным, получив перелом гайморовой кости на лице.

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