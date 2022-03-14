Немецкий гранд из Дортмунда предоставил временное убежище двум представителям украинской Премьер-лиги. Речь идет об Алане Аусси и Овусу Раймонде Фримпонге.

"Дмели" решили привлечь Аусси, защитника Динамо, играющего за Верес на правах аренды, и Фримпонга, форварда Зари, к занятиям, информирует Ruhr Nachrichten .

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Оба убежали от войны в Украине и находятся в Германии уже около недели. Тренировались 20-летний Алан и 19-летний Овусу с коллективом U-23, но сегодня главный тренер Борусии Марко Розе взял их на тренировку с первой командой.

Заметим, украинский защитник с сирийскими корнями только в феврале перебрался в Верес на правах аренды из Динамо, подписав контракт до лета 2023 года.

А вот ганский нападающий выступает за Зорю уже год. В этом сезоне он исполнял роль джокера Виктора Скрипника – провел 224 минуты в 19 матчах и забил 4 мяча.