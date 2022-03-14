"Джмелі" вирішили залучити Ауссі, захисника Динамо, який грає за Верес на правах оренди, та Фрімпонга, форварда Зорі, до занять, інформує Ruhr Nachrichten.

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Обоє втекли від війни в Україні й перебувають у Німеччині вже близько тижня. Тренувались 20-річний Алан і 19-річний Овусу з колективом U-23, та сьогодні головний тренер Борусії Марко Розе взяв їх на тренування з першою командою.

Зауважимо, український оборонець з сирійським корінням лише в лютому перебрався у Верес на правах оренди з Динамо, підписавши контракт до літа 2023 року.

А от ганський нападник виступає за Зорю вже рік. Цього сезону він виконував роль джокера Віктора Скрипника – провів 224 хвилин у 19 матчах та забив 4 м'ячі.

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