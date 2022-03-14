Захисник Динамо та форвард Зорі тренуються з Борусією Дортмунд – Розе надав шанс
Німецький гранд із Дортмунда надав тимчасовий прихисток двом представникам української Прем'єр-ліги. Йдеться про Алана Ауссі та Овусу Раймонда Фрімпонга.
"Джмелі" вирішили залучити Ауссі, захисника Динамо, який грає за Верес на правах оренди, та Фрімпонга, форварда Зорі, до занять, інформує Ruhr Nachrichten.
Борусія М передасть Україні близько 100 тисяч євро і влаштує благодійний аукціон
Обоє втекли від війни в Україні й перебувають у Німеччині вже близько тижня. Тренувались 20-річний Алан і 19-річний Овусу з колективом U-23, та сьогодні головний тренер Борусії Марко Розе взяв їх на тренування з першою командою.
Зауважимо, український оборонець з сирійським корінням лише в лютому перебрався у Верес на правах оренди з Динамо, підписавши контракт до літа 2023 року.
А от ганський нападник виступає за Зорю вже рік. Цього сезону він виконував роль джокера Віктора Скрипника – провів 224 хвилин у 19 матчах та забив 4 м'ячі.
Росія напала на Україну: скандальна позиція Луческу і трансфер найкращого бомбардира Металіста (LIVE)